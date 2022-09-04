ВОЙНА В Украине ВСУ смогут вернуть территории на юге и без кровавых сражений – The Wall Street Journal

2022-09-04 15:00

В контрнаступлении на юге Вооруженные силы Украины "видит много способов навредить" ВС России и без кровавых сражений. Череда мелких боев более вероятна, чем массированная атака, а Киев может добиться прогресса и без непосредственного захода в ключевой город – Херсон.

Такое мнение высказали авторы The Wall Street Journal, ссылаясь на экспертов. Подчеркивается, что Украина защищает свои войска, поэтому быстрое наступление будет нецелесообразным.

"Успех может принимать разные формы, говорят официальные лица и западные аналитики. Даже не отвоевывая больших позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборонительную позицию и тем самым показаться слабым или вывести войска из других частей страны. Украина также может получить разведданные о российских формированиях, уязвимостях и готовности к бою", – пояснили журналисты пользу от контрнаступательных действий.

Украинские официальные лица уже неоднократно заявляли, что у ВСУ пока нет ни бронетехники, ни живой силы для быстрого наступления. Вместо этого защитники страны стремятся ослабить передовые российские группировки, а также использовать дальнобойную артиллерию и ракеты, такие как американские HIMARS, для поражения важных вражеских объектов в тылу (командные пункты, склады боеприпасов и прочее).

Известно, что удары ВСУ по мостам региона в значительной степени перерезали пути снабжения российских войск.

По оценкам западных официальных лиц, Россия накопила около 20 000 военнослужащих в Херсоне и его окрестностях (эта цифра неточна). Заманивание их в ловушку потенциально может позволить Украине уничтожить их или заставить бежать.

"Киев все еще может похвастаться успехом, если он отвоюет населенные пункты за пределами города [Херсон], захватит или уничтожит большое количество российских войск или вынудит часть из них отступать", – сказано в статье.

Херсонское наступление также представляет собой элемент более широкой стратегии Украины по напряжению всех оккупационных сил, от Харькова до Крыма.

Так, генерал-лейтенант армии США в отставке Стивен Твитти отметил: атакуя во многих местах, "вы заставляете русских гадать, где украинцы собираются нанести следующий удар".

Он отметил, что не ожидает массированной украинской атаки. "Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, что нанесет ущерб русским и станет отличным способом борьбы", – сказал американский военный. Но он предупредил: "В этом типе боя вы должны смотреть на долгосрочную перспективу".

Бывший аналитик Министерства обороны США Билли Фабиан добавил, что в войне нужно "всегда думать о следующей операции".

Попытка "преднамеренного штурма Херсона, скорее всего, будет ошибкой", сказал Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (британского аналитического центра).

Вместо этого, как указал он, Украина извлекает выгоду из географии региона, стремясь оттеснить оккупантов к берегам рек. А попытки противника форсировать реки для отступления создадут хорошие цели для украинских беспилотников, ракет и артиллерии.

Согласно сообщениям разведчиков из открытых источников, украинские силы, по-видимому, уже отбили несколько небольших населенных пунктов за пределами Херсона.

"Генерал Твитти сказал, что эти постепенные успехи считаются тактическими, потому что "эти маленькие городки много значат" для украинцев, которые видят освобождение соотечественников, и для западных сторонников Киева, которые хотят увидеть прогресс в борьбе с Россией", – написали в The Wall Street Journal.

"В долгосрочной перспективе чем больше сможет добиться Украина, тем лучше будет ей за столом переговоров", – подытожил Твитти.

– Силы обороны Украины ограниченными атаками вдоль линии соприкосновения в Запорожской области препятствуют развертыванию войск ВС РФ.

– В этом может быть цель контрнаступления ВСУ на юге, который пока не предусматривает освобождения больших территорий, считают аналитики Института изучения войны.