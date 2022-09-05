ВОЙНА В Украине ВСУ развивают контрнаступление по нескольким направлениям – аналитики ISW

2022-09-05 21:00

Вооруженные Силы Украины заметно продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и освободили территорию возле реки Северский Донец в Донецкой области.

Об этом сказано в очередной аналитической сводке вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что темп украинского контрнаступления в Херсонской области, вероятно, будет резко меняться изо дня в день, поскольку украинские силы пытаются уничтожить логистику поставок армии россии, нарушить ее командование и управление, чтобы ослабить ее боевой дух.

По мнению экспертов ISW, российские военные будут проводить время от времени артиллерийские и воздушные атаки по освобожденным населенным пунктам и наступающим украинским войскам и отвоевывать утраченные позиции.

«Украинские силы добились достаточно существенного прогресса, чтобы вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня очень внимательно следили за оптимистичной риторикой кремля», – сообщают в ISW.

Аналитики института ISW подтвердили факт освобождение населенного пункта Донецкой области и одного из населенных пунктов в Херсонской области.

В частности ISW сообщает, что ВСУ вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области, а в Херсонской области — Высокополье.

В Институте также отметили, что российские войска перемещают военную технику в районы, расположенные вдоль главных наземных путей сообщения в тыловых районах Запорожской области.

Также ISW указывает, что российские силы стреляют из реактивных систем залпового огня с позиций на Запорожской АЭС, ссылаясь на кадры с геолокацией.