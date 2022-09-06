ВОЙНА В Украине Разведка США: роССия закупает оружие в Северной Корее

2022-09-06 22:00

Россия покупает миллионы боеприпасов у Северной Кореи, утверждает разведка Соединенных Штатов, заявление которой приводит New York Times.

По информации издания, у официальных лиц Вашингтона есть точные данные о закупках.

«Министерство обороны России находится в процессе закупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования на поле боя в Украине», — сообщил газете неназванный чиновник.

По его словам, в дальнейшем Россия может попытаться закупить дополнительную северокорейскую военную технику.

Разведка Соединенных Штатов не опубликовала данные с точными цифрами трат России и количеством закупаемого оружия. Однако в Вашингтоне уверены, что закупки у Пхеньяна показали, что российские военные «продолжают страдать от острой нехватки поставок в Украине, отчасти из-за экспортного контроля и санкций».