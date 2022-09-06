ВОЙНА В Украине Украинское контрнаступление разрушает потенциал армии рф на юге, - ISW

2022-09-06 20:00

В Институте изучения войны заявили о том, что украинские военные точечно бьют по скоплению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге, ослабляя логистические возможности противника.

"Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном юге Украины", - констатировали аналитики.

Контрнаступательные действия украинских воинов помешали планам России провести "референдумы" на оккупированных территориях. Все процессы остановлены "из соображений безопасности".

"Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов", - отметили в ISW.