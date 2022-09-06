ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись на Луганщине - Гайдай

2022-09-06 21:30

Огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовались захватчиками.

Защитники Украины продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганской области.

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники", - сказал он.

Гайдай добавил, что огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовали захватчики в своих целях.

"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", - сообщил глава ОВА.

Ранее Гайдай рассказал, что боевиков "ЛНР" Россия вообще не заинтересована освобождать из плена, их лишь интересуют свои граждане-военнослужащие.

Напомним, что 4 августа появилась информация, что защитники Украины освободили село под Славянском.