ВОЙНА В Украине В МВД Украины озвучили условия выезда за границу для мужчин-студентов - три обязательных пункта

2022-09-07 11:35

В МВД озвучили условия выезда для мужчин-студентов, обучающихся за границей

Для выезда нужны следующие документы:

  1. студенческий билет или студенческая виза
  2. переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе
  3. военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.
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В МВД Украины озвучили условия выезда за границу для мужчин-студентов - три обязательных пункта 2022-09-07 11:35
Освободить от мобилизации могут тренеров и воспитателей детских садиков. 2022-09-07 10:29
видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-09-07 09:33