В МВД Украины озвучили условия выезда за границу для мужчин-студентов - три обязательных пункта
2022-09-07 11:35
В МВД озвучили условия выезда для мужчин-студентов, обучающихся за границей
Для выезда нужны следующие документы:
- студенческий билет или студенческая виза
- переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе
- военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва и справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу.