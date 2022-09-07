ВОЙНА В Украине Байден и Трасс обсудили, как обеспечить поражение путина в войне

2022-09-07 17:30

Президент США Джо Байден и новоназначенная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером 6 сентября провели переговоры. Об этом информируют пресс-службы Белого дома и правительства Великобритании.

Байден поздравил Трасс с назначением на должность, сказано в релизах.

Как отметили в британском правительстве, Трасс выразила надежду на сотрудничество с Байденом для решения совместных проблем, в частности – "экстремальных экономических" проблем, возникших из-за войны России против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

"Премьер-министр и президент Байден размышляли о прочности особых отношений [между США и Британией]. Они согласились, что партнерство между нашими странами, укрепленное нашими общими ценностями, имеет решающее значение для защиты и продвижения свободы и демократии в мире. Они договорились развивать эти связи, в том числе путем укрепления нашего глубокого оборонного союза через НАТО и АУКУС. Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, устранению рисков, создаваемых автократиями, и обеспечению поражения Путина в Украине", – говорится в сообщении правительства Великобритании.

В Белом доме подчеркнули, что лидеры заявили о готовности углублять отношения между двумя странами. В американском релизе по итогам беседы тоже упоминается Украина.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение появления у Ирана ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", – сообщили в Белом доме.

Байден в Twitter написал, что рассчитывает на углубление особых отношений между США и Великобританией, а также на "тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии".