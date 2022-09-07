ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются на юге Украины и освобождают поселки – Пентагон

2022-09-07 18:30

Пентагон сообщает, что украинские силы освобождают поселки возле Херсона, а также «продолжают продвигаться вперед» .

«Первое, что мы увидели в Херсонской области, — это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают продвигаться вперед. Мы знаем, что они освободили несколько поселков» , – сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

США также стали свидетелями «некоторой наступательной активности россии… возле Бахмута» .

Отметим, авиация Вооруженных сил Украины в течение 6 сентября на южном фронте нанесла 13 ударов, а украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. За сутки ВСУ уничтожили 83 оккупанта, сообщили в ОК «Юг».

Там подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:

5 танков;

12 гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С»,

три пушки «Гиацинт-Б»,

три единицы автобронетехники;

три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.