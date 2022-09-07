ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются на юге Украины и освобождают поселки – Пентагон

2022-09-07 18:30

 

Пентагон сообщает, что украинские силы освобождают поселки возле Херсона, а также «продолжают продвигаться вперед» .

«Первое, что мы увидели в Херсонской области, — это продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают продвигаться вперед. Мы знаем, что они освободили несколько поселков» , – сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер.

США также стали свидетелями «некоторой наступательной активности россии… возле Бахмута» .

Отметим, авиация Вооруженных сил Украины в течение 6 сентября на южном фронте нанесла 13 ударов, а украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. За сутки ВСУ уничтожили 83 оккупанта, сообщили в ОК «Юг».

Там подтвердили, что российско-оккупационные войска на юге страны потеряли:

5 танков;

12 гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С»,

три пушки «Гиацинт-Б»,

три единицы автобронетехники;

три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ похвастались успехами в Харьковской области: в сети опубликовали фото

2022-09-07 19:30

путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины: поговорит с Эрдоганом

2022-09-07 17:00

Жителей Балаклеи просят не публиковать информацию о перемещении ВСУ

2022-09-07 16:00

ВСУ продвинулись на Луганщине - Гайдай

2022-09-06 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Война в Украине продлится и в следующем году, роССиян снова может заинтересовать Киев - Залужный

2022-09-07 22:00

НАТО поможет Украине пережить зиму - Столтенберг

2022-09-07 21:30

ISW: путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску"

2022-09-07 21:00

Годами не будет длиться: Данилов дал свой прогноз относительно войны с рф

2022-09-07 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Война в Украине продлится и в следующем году, роССиян снова может заинтересовать Киев - Залужный 2022-09-07 22:00
НАТО поможет Украине пережить зиму - Столтенберг 2022-09-07 21:30
ISW: путин может воспользоваться отчетом МАГАТЭ о ЗАЭС и запустить процесс, аналогичный "Минску" 2022-09-07 21:00
Годами не будет длиться: Данилов дал свой прогноз относительно войны с рф 2022-09-07 20:00