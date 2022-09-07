ВОЙНА В Украине НАТО поможет Украине пережить зиму - Столтенберг

2022-09-07 21:30

 

Альянс продолжит поддерживать укрепление украинского сектора обороны и безопасности, несмотря на глобальные трудности, вызванные российским вторжением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ряд новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму. Об этом он написал в колонке для Financial Times, опубликованной 7 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Война в Украине входит в критическую фазу. Скоро зима и будет тяжело. Тяжело украинскому народу и Вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и тяжело тем из нас, кто их поддерживает... Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании (РФ) - ради Украины и ради нас", - подчеркнул Столтенберг.

Он заверил, что альянс продолжит помогать Киеву, иначе Россия может начать агрессию против других стран и даже напасть на союзников по НАТО.

"Мы готовим более десятка новых проектов, чтобы помочь Украине пережить зиму. И мы продолжим помогать стране в укреплении сектора обороны и безопасности в долгосрочной перспективе и в переходе от вооружений советских времен к возможностям стандартов НАТО", - отметил генсек.

Столтенберг также подтвердил, что примет участие в заседании возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое пройдет в немецком Рамштайне 8 сентября.

Ранее генсек НАТО заявил, что президент России Владимир Путин сильно ошибся, рассчитывая одержать победу в войне с Украиной в течение нескольких дней. Он подчеркнул важность поддержки Киева и заверил, что альянс может обеспечивать ее "годами".

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