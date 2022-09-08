ВОЙНА В Украине Партизаны Мелитополя системно наносят огромный урон оккупантам

2022-09-08 11:34

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что партизанское движение в оккупированном городе сотрудничает с Вооруженными силами, поэтому работа сопротивления имеет хорошие результаты. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

По его словам, сопротивление в Мелитополе началось с общего молебна в центре города, когда пасторы протестантских церквей выходили на центральную площадь и молились за Украину. Эти молебны прекратились только в июне, когда их начали разгонять. После этого в городе возникло партизанское движение, как реакция на то, что людям запретили собираться на улице.

"Партизаны начали координироваться с силовыми структурами, координироваться с Вооруженными силами Украины, с центральной властью. И потому сегодня это так работает", - отметил Федоров.

Мэр рассказал, что в городе подрывают склады россиян, жители расправляются с оккупантами, у защитников есть точные данные о перемещении вооруженных сил врага, а захватчики перестают поставлять оружие в Мелитополь, который сначала выбрали в качестве логистического хаба боеприпасов и всего остального.

"Знаем, где что находится, в каком количестве. Результаты - это когда коллаборанты перед своими подъездами вырезают кусты и деревья, потому что боятся заходить. Я знаю реальный пример от одного коллаборанта, который по телефону отвечает: "Я по своей квартире хожу и за углы заглядываю". Представьте себе после взрыва на военной базе, как чувствуют себя коллаборанты. Это же немыслимо", - отметил Федоров.

Он заявил, что в силах сопротивления Мелитополя сегодня "десятки тысяч" людей. А активное сопротивление насчитывает сотни человек.

Мэр добавил, что в настоящее время в Мелитополе есть по меньшей мере четыре централизованных склада россиян. По его словам, еще не все из них уничтожены, но ВСУ знают все о передвижении оккупантов в регионе, поэтому новости о новых "хлопках" в городе еще будут.

Благодаря партизанам захватчики живут в напряжении, релоцируют свою технику и склады из БК в сторону Крыма до поворота на Кирилловку, а также уже вывозят свои семьи из Мелитополя.

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