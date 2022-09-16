ВОЙНА В Украине В ООН заговорили о помощи Украине для избежания дефицита электроэнергии зимой

2022-09-16 11:34

В ближайшую зиму Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Об этом, как сообщает пресс-служба генерального секретаря ООН, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Что касается зимы, то мы, конечно, озабочены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет за собой разрушительные последствия ", - заявил Дюжаррик.

Представитель генсека подчеркнул, что ООН работает с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия военных действий.

По данным разведки, оркостан готовит новые провокации на ЗАЭС и хочет создать энергетический кризис в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

К концу 2022 года у оккупантов начнется жесткий дефицит снарядов и бронетехники

2022-09-02 10:51

Дефицит соли и сахара в Украине: стоит ли запасаться

2022-06-15 18:00

Литва полностью отказалась от импорта роССийской электроэнергии, нефти и газа

2022-05-23 10:26

Когда закончится дефицит горючего: эксперты озвучили три сценария

2022-05-17 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В США вже думають, що робити з запасами ядерної зброї росії після її розпаду

2022-09-16 13:33

документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков

2022-09-16 12:29

В ООН заговорили о помощи Украине для избежания дефицита электроэнергии зимой

2022-09-16 11:34

В освобожденную от врага Балаклею Харьковской области начали возвращаться жители

2022-09-16 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В США вже думають, що робити з запасами ядерної зброї росії після її розпаду 2022-09-16 13:33
документ Как правильно принимать йодит калия при угрозе радиационного поражения - рекомендации медиков 2022-09-16 12:29
В ООН заговорили о помощи Украине для избежания дефицита электроэнергии зимой 2022-09-16 11:34
В освобожденную от врага Балаклею Харьковской области начали возвращаться жители 2022-09-16 10:27