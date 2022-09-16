ВОЙНА В Украине В ООН заговорили о помощи Украине для избежания дефицита электроэнергии зимой

2022-09-16 11:34

В ближайшую зиму Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Об этом, как сообщает пресс-служба генерального секретаря ООН, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Что касается зимы, то мы, конечно, озабочены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет за собой разрушительные последствия ", - заявил Дюжаррик.

Представитель генсека подчеркнул, что ООН работает с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия военных действий.

По данным разведки, оркостан готовит новые провокации на ЗАЭС и хочет создать энергетический кризис в Украине.