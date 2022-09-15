2022-09-15 11:55

15 липня 2022 року на єдиному порталі державних закупівель PROZORRO було опубліковане оголошення про проведення Комунальним некомерційним підприємством «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради (далі – КНП «Житомирський обласний онкодиспансер») процедури відкритих торгів, предметом якої, є «Багатозрізовий спіральний комп’ютерний томограф для сканування всього тіла людини» (код НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» – 37618 – Система рентгенівської комп’ютерної томографії всього тіла) за ціною 36 000 000,00 UAH з ПДВ.

​Моніторинг цін на зазначену категорію продукції за аналогічними закупівлями, показує, що вартість такого обладнання в Україні коливається від 20 до 26 млн. грн, але ніяк не 36 млн. грн.

​Виходить, що замовник даного тендеру КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» значно завищив ціну на даний предмет закупівлі.

​Як видно зі світлин представника Житомирщини народного депутата України Сергія Кузьміних (який до речі є членом Комітету ВР України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування) у Фейсбуці, він з метою забезпечення належного парламентського контролю за використанням бюджетних коштів, які вкрай необхідні для належного забезпечення обороноздатності нашої держави в умовах воєнного стану, направив депутатське звернення на адресу Директора Бюро економічної безпеки України В.І. МЕЛЬНИКА (№ 07-18/758 від 27.07.2022) з проханням здійснити передбачені законом заходи для недопущення порушень чинного законодавства уповноваженими особами замовника.

​Згідно до відповіді Бюро економічної безпеки України «з метою мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України, на підставі пунктів 8 частини першої статті 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» листом БЕБ від 03.08.2022 № 1/4/0/8136-22 запропоновано КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» відмінити процедуру закупівлі UA-2022-07-15-006086-а за очікуваною вартістю 36 000 000 гривень та оголосити нову процедуру закупівлі за очікуваною вартістю, що відповідає ринковій ціні предмету закупівлі. Також даним листом БЕБ запропоновано Голові Житомирської обласної раді та головному лікарю КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» посилити контроль за проведенням публічних закупівель під час воєнного стану в Україні та здійснити перевірку дотримання законодавства у сфері публічних закупівель під час складання уповноваженими особами тендерної документації ДО закупівлі UA-2022-05-20-004162-a. У разі проведення КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» процедури закупівлі багатозрізового спірального комп’ютерного томографу за завищеною вартістю, БЕБ буде вжито відповідні заходи реагування та повідомлено мене про їх результати».

Незважаючи на застереження Бюро економічної безпеки, уповноваженими особами замовника торгів КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» був проведений тендер та визначений переможець ТОВ “АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП”.

З урахуванням того, що Житомирська область є однією з найбільш постраждалих від аварії на ЧАЕС і чи не єдиною в Україні, де відсутнє сучасне обладнання для лікування онкохворих, постає питання доцільності першочерговості покупки за завищеною ціною такого дороговартістного діагностичного обладнання, як багатозрізовий спіральний комп’ютерний томограф, без встановлення та облаштування лінійного прискорювача, який необхідний для повноцінного лікування зазначеної категорії пацієнтів. На сьогоднішній день, онкохворі мешканці Житомирської області, які мають важкий перебіг захворювання, змушені витрачати дорогоцінний час та гроші для того, щоб домовитись про лікування в інших областях України.

Звичайно, пріоритети та предмети закупівлі визначає медичний заклад, виходячи з наявності коштів, але з позиції здорового глузду, такі соціальнозначущі питання необхідно вирішувати з урахуванням пріоритетності і комплексно підходити до придбання обладнання для якісного лікування та збереження життя українців, особливо підчас воєнного стану.

​Хоча можливим поясненням відсутності адекватної реакції з боку Житомирської ОВА на такі закупівлі, є банальна участь посадових осіб керівництва області в дерибані бюджетних коштів. Тоді стає зрозумілим ігнорування замовником торгів КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» застережень Бюро економічної безпеки стосовно скасування тендеру, керівництво області питання закриє без заявого галасу, а всі учасники отримають суттєві дивіденди. Всі, окрім онкохворих, які будуть їздити по країні в пошуках лікування та наших воїнів, які на передовій не отримають через такі оборудки захисної амуніції, зброї або продуктів харчування.

Окрім того, особливо хочеться звернути увагу на той факт, що нещодавно КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» опинився в епіцентрі корупційного скандалу, пов’язаного з продажем лікарями зазначеного медичного закладу безкоштовних ліків для онкохворих. Як видно з матеріалів досудового розслідування, організатором протиправної діяльності був завідуючий хіміотерапевтичним відділенням Гринчук С.О., який до реалізації злочинної схеми залучив свого колегу лікаря-уролога Пономарьова О.В. та медична сестру по введенню хіміопрепаратів Калюжну Л.І.

​Схема працювала так: попередньо, медики призначали препарати реальним хворим, які проходили протипухлинну терапію, але вони їх не отримували. Ліки згодом по документах списувались, а фактично продавались представникам приватних аптекарських мереж у кількох областях України за значно заниженими цінами.

Не хочеться зайвий раз коментувати абсолютний цинізм даного злочину, хочеться звернути увагу на інше.

Директор КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» Сабадаш Ігор Іванович, заслужений лікар України, голова постійної комісії Житомирської обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів (призначений на посаду головного лікаря даного медичного закладу на сесії Житомирської обласної ради 2 листопада 2017 року, на той час він був депутатом облради та входив до фракції Блоку Петра Порошенка) досі залишається на займаній посаді, хоча з моральної точки зору, він мав звільнитись за власним бажанням одразу після початку скандалу.

Виникає лише одне запитання, пов’язане з ефективністю надання фахової медичної допомоги онкохворим мешканцям Житомирської області, адже зі слів пана Сабадаша «обласний онкологічний диспансер забезпечений медпрепаратами для лікування хворих на онкологію та проведення хіміотерапії на 60-70%», з яких, найбільш необхідні медичні препарати, так звані «лікарі» примудрялись протягом тривалого періоду часу продавати приватним аптекам, то що ж тоді, вводили хворим?

Можливо нинішньому директору КНП «Житомирський обласний онкодиспансер» Ігорю Івановичу Сабадашу, краще зосередити свій вільний час на політиці, скоріш за все, він там досягне значно більших успіхів ніж у лікуванні онкохворих, якщо звичайно його перебування на нинішній посаді не пов’язано з участю у певних корупційних схемах, але це вже питання до відповідних державних органів.

​Будувати корупційні схеми і красти під час воєнного стану, це не просто кримінальний злочин, це злочин проти держави Україна та її народу, це пряма підтримка країни-агресора. І карати за таке, потрібно негайно та максимально жорстко.

​Можливо нашим компетентним органам слід звернути свою увагу на корупційні схеми керівництва Житомирської області та вжити передбачених законом заходів для покарання винних осіб, а не чекати публічного скандалу, як в Запоріжжі або Чернівцях, бо такі речі псують імідж держави і змушують наших закордонних партнерів, союзників по «антипутінській» коаліції ставитися з певним сумнівом до нашої порядності щодо виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань, а в умовах війни це є неприпустимим.

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