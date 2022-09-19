ВОЙНА В Украине видео Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Мы должны остановить рф, пока не поздно

2022-09-19 21:00

российская федерация подвергает опасности весь мир, ее необходимо остановить, пока не поздно.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, комментируя ночной ракетный обстрел вблизи Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области, передает Укринформ.

Так, Зеленский отметил, что в ночь с 18-го на 19-е сентября за 300 метров от Южноукраинской АЭС прилетела российская ракета. В результате этого произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС были повреждены окна.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он обнародовал видеозапись, где виден прилет ракеты, а также фото последствий обстрела.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале призвал мировое сообщество признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма.

"Ядерный шантаж от террористов, которых до сих пор не признали террористами. Нужно давать по зубам. россия – государство-спонсор терроризма. Да, трусливое. Да, примитивное и жалкое. Но это не опровергает того, что россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт статусом", – подчеркнул Ермак.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также прокомментировал в Телеграмме обстрел.

"Россия уже даже не пытается корчить из себя "вторую армию мира". Они приняли решение стать Аль-Каидой - обстреливать водохранилища, атомные станции, привлекать в свои ряды зэков и рецидивистов. Все, на что они способны, - это теракты. И отвечать за свои преступления они тоже будут как террористы", – подчеркнул руководитель парламентской фракции.