ВОЙНА В Украине видео Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Мы должны остановить рф, пока не поздно

2022-09-19 21:00

 

российская федерация подвергает опасности весь мир, ее необходимо остановить, пока не поздно.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, комментируя ночной ракетный обстрел вблизи Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области, передает Укринформ.

Так, Зеленский отметил, что в ночь с 18-го на 19-е сентября за 300 метров от Южноукраинской АЭС прилетела российская ракета. В результате этого произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС были повреждены окна.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он обнародовал видеозапись, где виден прилет ракеты, а также фото последствий обстрела.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале призвал мировое сообщество признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма.

"Ядерный шантаж от террористов, которых до сих пор не признали террористами. Нужно давать по зубам. россия – государство-спонсор терроризма. Да, трусливое. Да, примитивное и жалкое. Но это не опровергает того, что россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт статусом", – подчеркнул Ермак.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также прокомментировал в Телеграмме обстрел.

"Россия уже даже не пытается корчить из себя "вторую армию мира". Они приняли решение стать Аль-Каидой - обстреливать водохранилища, атомные станции, привлекать в свои ряды зэков и рецидивистов. Все, на что они способны, - это теракты. И отвечать за свои преступления они тоже будут как террористы", – подчеркнул руководитель парламентской фракции.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-09-19 09:37

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

2022-09-18 20:00

путин пригрозил усилить обстрелы инфраструктуры Украины, если ВСУ не прекратят «атаковать» территорию рф

2022-09-17 18:00

Зеленский не считает, что война приближается к концу

2022-09-17 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото «Дома улетают!»: сильнейшая стихия обрушилась на роCCиян, в Сети говорят о карме

2022-09-19 22:00

Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию роССийских активов, - Guardian

2022-09-19 21:30

видео Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Мы должны остановить рф, пока не поздно

2022-09-19 21:00

США будут помогать Украине сколько потребуется, несмотря на энергетический шантаж рф, - Байден

2022-09-19 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото «Дома улетают!»: сильнейшая стихия обрушилась на роCCиян, в Сети говорят о карме 2022-09-19 22:00
Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию роССийских активов, - Guardian 2022-09-19 21:30
видео Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Мы должны остановить рф, пока не поздно 2022-09-19 21:00
США будут помогать Украине сколько потребуется, несмотря на энергетический шантаж рф, - Байден 2022-09-19 20:30