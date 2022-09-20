Спорт роССию не допустили к отбору на футбольный Евро-2024

2022-09-20 17:30

 

Россия не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024 и пропустит континентальное первенство, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора! Слава Украине!", – написал Павелко в своем Facebook.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, а сборную России лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в нынешнем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Отметим, что конгресс ФИФА, который прошел в конце марта, не стал рассматривать вопрос исключения России из организации.

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