ВОЙНА В Украине HIMARS смогут наносить удары по флоту рф в Севастополе без ракет ATACMS

2022-09-21 18:30

 

По мере освобождения захваченных оккупационными войсками сел на Херсонщине линия фронта смещается в сторону Крымского полуострова. В скором времени украинские операторы ракетных комплексов HIMARS смогут наносить удары по Севастополю ракетными снарядами GMLRS. Тактические ракеты ATACMS для этого им будут не нужны.

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По мнению экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, Россия выбросила деньги на ветер, когда решила воссоздать Черноморский флот. На момент начала вторжения он контролировал почти всю акваторию Черного моря. Позже выяснилось, что российский флот так же плох, как и армия. Наличие на вооружении крылатых ракет «Калибр» ему не помогло.

После затопления крейсера «Москва» стоимостью 750 млн USD, который имел статус флагмана, стало ясно, что российский флот ничего из себя не представляет. Сейчас корабли ЧМФ стоят в Севастополе. Приближаться к береговой линии Украины они боятся. На этой неделе стало известно, что оккупанты убрали из Крыма свои подлодки, поскольку опасаются, что они могут быть уничтожены. Опасения оккупантов являются вполне обоснованными, поскольку контрнаступательная операция ВСУ на Херсонщине продолжается.

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