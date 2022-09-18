ВОЙНА В Украине Макрон осудил зверства роССиян в Изюме - его раскритиковали

2022-09-18 18:00

Макрон написал, что "жестоко осуждает зверства" российских военных в Изюме", а ему припомнили слова о важности "сохранить лицо Путина".

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что "жестоко осуждает зверства" российских военных в Изюме и получил в ответ критику.

"Жестко осуждаю зверства, совершенные в Изюме, в Украине, во время российской оккупации. Те, кто это сделал, должны ответить за свои злодеяния. Не бывает мира без справедливого суда", - написал Макрон в Facebook.

Некоторые пользователи отреагировали на его слова критикой: мол, сегодня он осуждает, а завтра призывает вести мирные переговоры со страной-агрессором.

Напомним, начала полномасштабной российско-украинской войны Макрон неоднократно звонил по телефону российскому лидеру Владимиру Путину, призывая его к миру и переговорам, а также подчеркивал важность "сохранить лицо" президента РФ.