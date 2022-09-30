ВОЙНА В Украине Мобилизация на россии никак не сможет повлиять на ход войны в Украине, - Институт изучения войны

2022-09-30 15:37

Мобилизация, которую 21 сентября объявил путлер, не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Объявление путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные аналитики, приказ мобилизовать часть "подготовленного" резерва орков, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу рашистов.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - заявили эксперты.

В Институте изучения войны считают, что частичная мобилизация на россии не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме.

Напомним, глава минубийств рф шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Вместе с тем автоВАЗ планирует за год выпустить 300 тыс жигулей. Совпадление?

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины уничтожат всех, кто будет воевать против них, - и добровольцев, и мобилизованных.

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