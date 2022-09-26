ВОЙНА В Украине лукашенко прилетел з путину – рассказывает о "непростом периоде"

2022-09-26 17:30

 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Россию, обсуждают "непростой период" и благодарят людей "за понимание".

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Я сегодня проанализировал, поручения которые мы давали, у нас срывов практически нет. Нам предсказали крах, гибель и тд. Мы не раз говорили: жизнь многообразна, мы нужны кому-то, нам кто-то нужен и мы нашли партнеров! И людям надо высказать благодарность за понимание. Непростой период! Люди понимают.

Есть некий водораздел и критерий, у нас в 20-ом году, у вас сейчас, который показывает кто есть кто. Мы изменились за эти три месяца значительно. Увидели, что можем жить нормально. Никакого страха нет. Ну а Европа, если очумела, пусть они думают".

Детали: 25 сентября журналисты сообщали, что один из бортов Лукашенко вылетел из Беларуси в Россию. Но поездка не анонсировалась.

Лукашенко рассказывал, что на этой неделе полетит в командировку, но также не говорил, куда.

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