Курьезы Почта Нидерландов доставила открытку с опозданием на 42 года

2022-10-04 11:33

64-летняя жительница Нидерландов наконец получит открытку от своей сестры с опозданием на 42 года, пишет The Guardian.

Открытка с простой надписью "Приветствуем", подписанная Вероникой, Яном и Матиасом и адресованная Людвине и Питу Верхувенам в городе Нёв-Веннеп, к юго-западу от Амстердама, была отправлена летом 1980 года из города Ховена в южной провинции Брабант.

Почтовое отделение обнаружило ее на прошлой неделе - спустя более 40 лет после отправки - с пометкой "неверный/неполный адрес".

"Эту открытку послала моя сестра Вероника", - рассказала Людвина Верховен. Ее муж, которому она также была адресована, и зять, подписавший открытку, с тех пор умерли.

"Ян - мой зять, он умер четыре года назад. Мой муж, Пит, покинул нас в феврале. Поэтому я считаю, что получить эту открытку очень особенно", - сказала она.

Верхувен сказала, что она не знает, почему открытка не была доставлена ей тогда. "Адрес на ней правильный. На самом деле, я все еще живу там. И как так случилось, что она вдруг всплыла именно сейчас?", - сказала она.

В почтовом отделении растерялись в объяснениях. "В прошлом, когда почта сортировалась вручную, открытки иногда терялись. Или она могла быть доставлена по неправильному адресу в 1980 году и оставаться там до сих пор", - сказал пресс-секретарь.