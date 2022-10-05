ВОЙНА В Украине США отправляет в Украину новую партию ракетных комплексов HIMARS

2022-10-05 13:35

США подготовили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 625 млн долларов, куда войдут, в частности, ракетные комплексы HIMARS. 

"Следующий пакет помощи администрации Байдена в области безопасности для Украины будет включать четыре пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные машины", - уточнили источники издания.

Как указано, о передаче нового американского вооружения будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, 30 сентября Палата представителей США одобрила законопроект о временном государственном финансировании, в котором предусмотрено выделение Украине финпомощи в размере 12,3 млрд долларов.

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