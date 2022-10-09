ВОЙНА В Украине Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту

2022-10-09 15:00

 

Движение вроде бы открыли для легковых автомобилей и автобусов. Фуры будут переправляться с помощью парома.

Об этом сообщают росСМИ.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато.

По его словам, сейчас движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает курсировать паром "Керчь-2", - сказал Аксенов.

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