ВОЙНА В Украине лукашенко заявил, что договорился с путиным о развертывании «совместной региональной группировки войск»

2022-10-10 16:00

 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с владимиром путиным о развертывании «совместной региональной группировки войск».

Об этом сообщает Белта.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», – заявил Лукашенко.

Он также заявил, что его по «неофициальным каналам» предупредили о том, что якобы по Беларуси будет нанесен удар с территории Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Беларуси вручило дипломатическую ноту послу Украины Игорю Кизиму. Киев обвинили в якобы подготовке удара по их стране.

По информации разведки, россия пытается заставить Беларусь открыто развязать войну против Украины.

Ранее Лукашенко признал участие Беларуси в российской агрессии против Украины.

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