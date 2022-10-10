ВОЙНА В Украине видео "У них две мишени": Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины

2022-10-10 19:00

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного ракетного обстрела и массированных атак с дронов записал видеообращение к нации, в котором заявил, что страна-террорист Россия имеет целью уничтожить энергообъекты и убить украинцев.

Видеообращение опубликовали на официальном телеграмм-канале Зеленского.

Российские оккупанты выпустили десятки ракет по территории Украины, а также атакуют нашу страну иранскими дронами "Шахидами". Они нацелены на энергообъекты, в частности, на Киевщине и Хмельнитчине, Львове и Днепре, Виннице, Франковщине, Запорожье, Сумщине, Харьковщине, Житормирщине, Кировоградщине, юге.

"Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны", - заявил Зеленский.

По его словам, вторая мишень российских оккупантов-террористов – это люди.

"Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - резюмировал президент.