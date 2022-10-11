ВОЙНА В Украине песков о ПВО США для Украины: Не изменит целей рф

2022-10-11 19:30

Байден после вчерашних массированных ударов России по Украине пообещал Зеленскому системы ПВО.

Поставки Украине американских ПВО не изменит "целей России в рамках "спецоперации", заявил во вторник, 11 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия видит сигналы от США о намерениях продолжать поставки вооружений Украине. По словам Пескова - это "делает конфликт максимально больным для Украины".



Кроме того, он подтвердил встречу Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 октября.

Напомним, после вчерашнего массированного обстрела Украины Россией президент США Джо Байден пообещал предоставить Киеву американские ПВО.



Тем временем Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине. Украинская ПВО сегодня сбила 20 ракет из 28, а также 13 дронов-камикадзе.