ВОЙНА В Украине Появилось видео повреждений Крымского моста

2022-10-11 20:30

 

Видео с кадрами повреждений на Керченском мосту после взрыва российские пропагандисты выложили в Сеть.

Российские оккупанты обнародовали видео с повреждениями железнодорожного полотна на Крымском мосту после взрыва. Видеоролик выложил YouTube-канал Политика в Нас

В частности, на кадрах видно, что рельсы расплавились, конструкции, остатки от вагонов повреждены после взрыва.

В настоящее время российские захватчики пытаются наладить паромную переправу через Керченский пролив. Они уверяют, что в настоящее время переправлено свыше 760 машин и 4 300 человек.

Со стороны временно оккупированной АР Крым и со стороны России переправки еще ждут практически 1000 машин.

Напомним, последствия взрыва на Крымскому мосту зафиксировали на спутниковых снимках компании Maxar.

Добавим, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва Крымского моста.

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