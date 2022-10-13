ВОЙНА В Украине Земля вздрогнет! Германия, Дания и Норвегия передают Украине мощные САУ Zuzana, РСЗО MARS II и установки IRIS-T SLM

2022-10-13 13:35

Власти Германии в сотрудничестве с Данией и Норвегией подготовили новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут, в том числе, 16 самоходных гаубиц Zuzana. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Как указано, кроме САУ Zuzana, Украина получит четыре установки ПВО IRIS-T SLM, четыре самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом и две реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами.

Также в перечне запланированной помощи 40 средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, тысяча аптечек и 405 тысяч сухпайков.

При этом из соображений безопасности сроки поставок вооружения не раскрываются.

Напомним, накануне Украина получила от США новую партию  реактивных систем залпового огня HIMARS, которые с первых дней появления на фронте наводят ужас на оккупантов.

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