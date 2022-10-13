Власти Германии в сотрудничестве с Данией и Норвегией подготовили новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут, в том числе, 16 самоходных гаубиц Zuzana. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.
Как указано, кроме САУ Zuzana, Украина получит четыре установки ПВО IRIS-T SLM, четыре самоходные гаубицы 2000 с боекомплектом и две реактивные системы залпового огня MARS II с боеприпасами.
Также в перечне запланированной помощи 40 средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, 130 полевых обогревателей, 36 автомобилей скорой помощи, тысяча аптечек и 405 тысяч сухпайков.
При этом из соображений безопасности сроки поставок вооружения не раскрываются.
Напомним, накануне Украина получила от США новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS, которые с первых дней появления на фронте наводят ужас на оккупантов.