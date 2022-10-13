ВОЙНА В Украине На входах и выходах из черноморских портов Украины образовалась очередь из 120 судов. «Зерновой коридор» уже на грани срыва!

2022-10-13 12:02

На входах и выходах из черноморских портов Украины образовалась очередь из 120 судов. «Зерновой коридор» уже на грани срыва!

https://informator.press/yz- za-zhadnosty-chynovnykov- mynynfrastruktur-snyzhena-v- neskolko-raz-skorost-v-voza- zerna/ сообщает, что это происходит из-за непомерной жадности чиновников-кумовьев, а именно замминистра инфраструктуры Васькова и представителя Украины в Стамбульском мониторинговом центре Сахаутдинова снижена в несколько раз скорость вывоза зерна.

Васьков и кампания ещё раз показали, что ему наплевать на международные договоренности и срыв сроков поставок.

Коррупция и нехватка инспекторов застопорила процесс. 10 - 15 дней - именно столько простаивают грузы. Судовладельцы жалуются, что ускорить процесс в портах предлагают за непомерные взятки! Ещё в начале "зернового коридора" порт можно было покинуть всего за 5 дней. Сейчас же, на финише инициативы, ее кураторы пытаются максимально выжать из людей и закрыть сезон с максимальной прибылью.

Именно кум замминистра инфраструктуры Юрия Васькова ответственный за процесс вывоза зерна. В межправительственном кординационном центре в Стамбуле Руслан Сахаутдинов задаёт тон всей процедуре. Ну а его патрон Васьков, уже в Украине, собирает "дань" с судовладельцев и решает, сколько пойдет от зерновой инициативы в казну, а сколько ему в карман.

Договоренности по вывозу зерна завершаются в октябре. Очевидно, ФСБ также смогли заинтересовать пророссийского чиновника монетой. До этого, Васьков уже содействовал российским компаниям-собственикам судов, в попытках вывести награбленное. Интересно, какую статью в СБУ выбрали для чиновника?Судя, по всему заинтересованная в данной спецоперации ФСБ сумела очень крупными суммами заинтересовать продажного чиновника.

Необходима оперативная реакция Офиса Президента и СБУ на явный саботаж!