ВОЙНА В Украине На входах и выходах из черноморских портов Украины образовалась очередь из 120 судов. «Зерновой коридор» уже на грани срыва!

2022-10-13 12:02
На входах и выходах из черноморских портов Украины образовалась очередь из 120 судов. «Зерновой коридор» уже на грани срыва!
 
https://informator.press/yz-za-zhadnosty-chynovnykov-mynynfrastruktur-snyzhena-v-neskolko-raz-skorost-v-voza-zerna/ сообщает, что это происходит из-за непомерной жадности чиновников-кумовьев, а именно замминистра инфраструктуры Васькова и представителя Украины в Стамбульском мониторинговом центре Сахаутдинова снижена в несколько раз скорость вывоза зерна.
 
Васьков и кампания ещё раз показали, что ему наплевать на международные договоренности и срыв сроков поставок. 
 
Коррупция и нехватка инспекторов застопорила процесс. 10 - 15 дней - именно столько простаивают грузы. Судовладельцы жалуются, что ускорить процесс в портах предлагают за непомерные взятки! Ещё в начале "зернового коридора" порт можно было покинуть всего за 5 дней. Сейчас же, на финише инициативы, ее кураторы пытаются максимально выжать из людей и закрыть сезон с максимальной прибылью.
 
Именно кум замминистра инфраструктуры Юрия Васькова ответственный за процесс вывоза зерна. В межправительственном  кординационном центре в Стамбуле Руслан Сахаутдинов задаёт тон всей процедуре. Ну а его патрон Васьков, уже в Украине, собирает "дань" с судовладельцев и решает, сколько пойдет от зерновой инициативы в казну, а сколько ему в карман.
 
Договоренности по вывозу зерна завершаются в октябре. Очевидно, ФСБ также смогли заинтересовать пророссийского чиновника монетой. До этого, Васьков уже содействовал российским компаниям-собственикам судов, в попытках вывести награбленное. Интересно, какую статью в СБУ выбрали для чиновника?Судя, по всему заинтересованная в данной спецоперации ФСБ сумела очень крупными суммами заинтересовать продажного чиновника. 
 
Необходима оперативная реакция Офиса Президента и СБУ на явный саботаж!
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