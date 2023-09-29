Экономика Украина планирует открыть еще один наземный коридор для экспорта зерна

2023-09-29 14:35

В ближайшее время Украина планирует открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта украинского зерна. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Мы сейчас открыли альтернативный "зерновой коридор", тестируем его. Также мы откроем еще один наземный железнодорожный коридор. То есть то, что мы продолжаем увеличивать пропускную способность всех коридоров вместе взятых, - это абсолютная реальность", - сказал он.



Отвечая на вопрос, остается ли еще актуальной тема функционирования Черноморской зерновой инициативы, министр сказал, что "надежда умирает последней".



"Надежда умирает последней, скажу так. Черноморская зерновая инициатива умирает последней. Но очевидно, что все равно нужно работать над альтернативными решениями, и именно над ними мы достаточно успешно работаем", - подчеркнул глава МИД Украины.



Напомним, ранее Украина объявила о создании временного коридора в Черном море для освобождения застрявших в ее портах кораблей после полномасштабного нападения в феврале 2022 года.