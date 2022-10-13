ВОЙНА В Украине Предлагаю создать финансовый "Рамштайн" для Украины, - Зеленский

2022-10-13 20:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать формат финансовой поддержки Украины, страдающей от агрессии России, по примеру так называемого формата "Рамштайн".

Об этом он заявил в среду под международным круглым столом, организованным в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка.

"Необходимо создать единый постоянно действующий координационный центр, который бы осуществлял финансовую поддержку Украины. Он должен походить на оборонный "Рамштайн". Мы обсуждали с госпожой Кристалиной Георгиевой организацию постоянной рабочей группы, которая занималась бы оказанием поддержки Украине и постоянно работала с национальными партнерами и другими странами, которые присоединились бы к инициативе", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул необходимость углубления экономического сотрудничества с мировыми финансовыми учреждениями, чтобы закрыть две неотложные потребности Украины - пополнить дефицит бюджета, который составляет $38 млн, а также отстроить критическую инфраструктуру, на что необходимо по меньшей мере $17 млн. Президент подчеркнул, что средства в первую очередь направят на обеспечение зарплатами учителей и врачей, а также начисления социальных выплат и пенсий.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году также нуждается в $5 млн для организации предстоящего отопительного сезона, в частности, приобретения газа и угля. Также он отметил необходимость сотрудничества с МВФ, а именно - внедрение программы поддержки на $20 млн для покрытия дефицита бюджета.

Также президент призвал партнеров, в том числе Всемирный банк, приобщиться к разработке механизмов для стимулирования инвестиций в украинскую экономику.

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