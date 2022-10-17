ВОЙНА В Украине В рф военный самолет упал на жилые дома: он мог бомбить Украину

2022-10-17 21:00

В Ейске (Краснодарский край РФ) самолет упал на жилые дома в спальном районе города.

Об этом пишут российские СМИ и очевидцы в соцсетях.

Первыми об авиакатастрофе сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, на жилые дома упал самолет. На месте происшествия бушует пожар. Пылают дома.

По данным "Медузы" на дома упал именно военный самолет. Пилот якобы успел капатультуватися. Очевидцы видели парашют в небе перед падением самолета. Его удалось запечатлеть на фото и видео.

Как пишет Телеграм-канал "Осторожно, Новости", на месте происшествия до сих пор что-то взрывается. Пламя перекинулось на жилую многоэтажку. Сейчас количество жертв неизвестно. Канал также подтверждает, что это был военный самолет.

Как отмечает Телеграм-канал "Джокер", на дома в Ейске упал Су-34, который несколько часов назад бомбил Украину. Пилот "поступил, как настоящий россиянин" - катапультировался, не пытаясь предотвратить падение самолета на жилые дома.

Некоторые паблики пишут, что самолет был оснащен боекомплектом. Именно он детонирует до сих пор.