ВОЙНА В Украине В оккупированный Крым перебросили мобилизованных из рф: стало известно, на какое направление фронта их отправят

2022-10-18 18:30

Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию во временно оккупированном Крыму. Кроме того, на остров перебрасывают новобранцев из самой страны-агрессора.

Последних в дальнейшем захватчики планируют отправить в зону боевых действий на украинском юге. Об этом сообщает Facebook представительство президента Украины в АР Крым.

В частности, на остров привезли "мобиков" из российских Ульяновской области, Пензы, Башкортостана и Саратова. Отмечается, что их потом перебросят на Херсонщину.

Также известно, что по состоянию на 18 октября в оккупированном Крыму уже прошли захоронения по меньшей мере 181 солдата российской армии. Причем 94 из них, вероятно, были гражданами Украины.

"Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения. Информация дополняется", – уточнили в представительстве президента.

Там добавили, что на полуострове продолжается преступная мобилизация, и предпочтение оккупанты отдают тем, кому за 40 лет: именно таких людей "мобилизовали" в Судаке. Руководитель оккупационной администрации Севастополя заявил о 232 "добровольцах", которые якобы сами пришли в военкомат.

Со своей стороны оккупационный рупор, так называемый спикер местной "Держдумы" Владимир Константинов предложил запретить "военнообязанным" выезжать из РФ а убегающих от преступной мобилизации или публично осуждающих мобилизованных – вносить в "реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием" .

Оккупанты начали не просто раздавать повестки на улице, а клеить их на дверях квартир и домов. Украинские граждане в Крыму призвали максимально обезопасить себя от получения таких "документов" и пользоваться инструкцией, как избежать преступной мобилизации.