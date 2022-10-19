Глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что россияне готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.
Источник: Ким в Telegram
Прямая речь: "Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению".
Детали: Председатель ОВА отметил, что оккупанты включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду захватчиков.
Он заверил, что работа ВСУ ведется по всем направлениям, украинские военные - красавцы.
"Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", - добавил Ким.