ВОЙНА В Украине видео роССияне закапывают артиллерию и готовятся бить по Херсону – Ким

2022-10-19 21:30

 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что россияне готовятся обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Рассылают сообщения "эвакуируйтесь, будут ВСУ обстреливать Херсон". Зная русскую тактику, и что они копают укрепления в районе Чаплынки под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению".

Детали: Председатель ОВА отметил, что оккупанты включают массовое ИПСО и призвал не верить в чушь и пропаганду захватчиков.

Он заверил, что работа ВСУ ведется по всем направлениям, украинские военные - красавцы.

"Наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", - добавил Ким.

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