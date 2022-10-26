ВОЙНА В Украине Китай рекордно нарастил импорт газа и угля рф

2022-10-26 15:00

За семь месяцев войны России против Украины Китай закупил российских энергоресурсов на 51 миллиард долларов.

Китай по итогам сентября закупил у России рекордные объемы сжиженного газа и угля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

В частности, импорт коксующегося угля из РФ вырос до 2,5 млн тонн с примерно 900 тысяч тонн годом ранее и 1,9 млн тонн в августе. А поставки СПГ выросли на треть по сравнению с прошлым годом – до 819 тыс тонн.

Вместе с тем импорт нефти из РФ в сентябре составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад. При этом Саудовская Аравия обогнала РФ как главный поставщик для Китая.

"Общий объем закупок российских энергоресурсов, включая нефтепродукты, в прошлом месяце замедлился до 7,5 миллиарда долларов с рекорда в 8,4 миллиарда долларов в августе, хотя эта цифра значительно превышает прошлогодние 4,7 миллиарда долларов. Таким образом, за семь месяцев с начала полномасштабной войны в Украине общая сумма составляет более 51 миллиарда долларов. За тот же период 2021 года Китай закупил энергоносителей у России на 30 миллиардов долларов", – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Китай все еще иногда закупает энергоресуры у России по сниженным ставкам.

Bloomberg напоминает, что 5 декабря должен вступить в силу пакет нефтяных санкций Евросоюза.

Тем временем в Европе цены на газ упали ниже тысячи долларов за тысячу кубометров - впервые с 14 июня.