ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский напомнил, что Украине обязательно освободит Крым

2022-10-27 11:34

Крымская платформа на парламентском уровне, которая стартовала в Хорватии, - это дополнительный и мощный уровень работы этого инструмента для деоккупации Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

"Парламент всегда олицетворяет демократию, представляет разные сообщества каждой страны. Поэтому, когда парламенты помогают восстановлению территориальной целостности, когда благодаря парламентскому сотрудничеству можно направить в нужное русло экспертную работу и обмен опытом - это очень мощно", - сказал глава государства.

По его словам, число старн и международных организаций, помогающих вернуть Крым Украине, составляет порядка 50.

"Мы обязательно освободим Крым. Мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это еще раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам, которые помогают именно в парламентском формате. Благодарен и отдельно Хорватии за гостеприимство для нашей Крымской платформы", - добавил Зеленский.