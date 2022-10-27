ВОЙНА В Украине "Украинцы гибнут от иранского оружия": президент Израиля уличил Иран во лжи

2022-10-27 16:00

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что Россия использует иранские беспилотники против Украины. Он заявил, что проданные Ираном дроны убивают украинцев.

Об это сообщает Голос Америка.

"Невинные гражданские лица в Украине погибают и испытывают ранения и страдания от иранского оружия", – заявил израильский президент во время выступления в Вашингтоне.

При этом он показал фото дронов, которые, по его словам, сбили в Украине. Политик указал, что снимки корпуса и моторов сбитых дронов доказывают, что Иран продает свои беспилотники России.

"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (на фото написано Герань-2 - УНИАН), но даже шрифт точно такой же", – подчеркнул Герцог.

По его словам, израильские власти владеют большим объемом доказательств и готовы их предоставить, чтобы "разоблачить ложь" Ирана.

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасные вещи", – подытожил президент Израиля.

Продажа иранских дронов России - что звестно

Российская Федерация лето 2022 гда закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов, которые оккупанты применяют для ударов по гражданским объектам в Украине. Это прозошло на фоне сообщений о дефиците ракет у российской армии.

В свою очередь Украина лишила посла Ирана аккредитации. Кроме того, СБУ занялась расследованием поставки дронов в Россию. В Главном управлении разведки Миноброны Украины отметили, что до целей в Украине долетают примерно 30% иранских дронов.

Стоит отметить, что Тегеран всячески отрицает продажу своих беспилотников России и помощь в войне против Украины.