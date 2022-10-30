ВОЙНА В Украине Сколько получают украинские бойцы за уничтоженную и захваченную технику: суммы выплат

2022-10-30 17:00

Украинские военные, которые уничтожили или захватили вражескую военную технику, получат вознаграждения в размере 12 до 234 тысяч гривен.

Об этом рассказывает "Апостроф" с ссылкой на Приказ Министерства обороны Украины от 18.09.2020 г. № 340.

Выплачивают вознаграждения по месту прохождения службы на основании приказов командиров органов военного управления и воинских частей (командирам ВЧ – на основании приказов высших командиров).

Важно заметить, что вознаграждения назначаются и тем военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач погибли, были захвачены в плен или являются заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют. В этом случае выплаты могут получить члены их семей.

Для подтверждения уничтожения или захвата вражеской военной техники необходимо иметь документы, в том числе журнал боевых действий, рапорт командира с датой, временем и способом уничтожения, фото- или видеофиксация и т.д., и отправить их с боевым донесением в орган военного управления для рассмотрения. Затем принимается решение о признании техники уничтоженной или захваченной и издается приказ о выплате увеличения вознаграждения за день, когда была уничтожена/захвачена техника.

Размеры увеличения вознаграждения за уничтоженную или захваченную технику:

Корабля (1 ранга – 243600 грн; 2 ранга – 182700 грн; 3 ранга – 121800 грн; 4 ранга – 97440 грн)

Боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации), зенитного ракетного комплекса – 121800 грн;

Реактивная система залпового огня 60900 грн;

Тактического ракетного комплекса, военного самолета – 54810 грн;

Танка, наземной артиллерии (самоходной), боевого вертолета – 48720 грн;

Наземной артиллерии (другой), военного вертолета, противотанкового ракетного комплекса – 42630 грн;

Боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – 42630 грн;

Другого летательного аппарата (объекта), оснащенного средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотного) – 36540 грн;

Переносного зенитного ракетного комплекса – 30450 грн;

Суда военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением свыше 5 тыс. тонн – 30450 грн;

Суда военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно – 24360 грн;

Военного автомобиля (грузового, специализированного), малогабаритного судна боевого (разведывательного) назначения, военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий - 12 .

Следует отметить, что увеличение вознаграждения распределяется по решению командира между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении или захвате.