ВОЙНА В Украине Херсон: роССияне дали местным двое суток на выселение — Командование

2022-10-30 19:00

 

Возле Херсона россияне дали местным жителям двое суток на выселение из домов и эвакуацию.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В Командовании отмечают, что на путях так называемой эвакуации во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где действует тщательный осмотр и проверка гражданских.

Что предшествовало:

18 октября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
В Генштабе ВСУ сообщали, что РФ при отходе с правого берега Херсонщины может прибегнуть к подрыву жилых массивов, чтобы превратить оккупированную им территорию в выжженную землю.

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