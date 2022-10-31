Курьезы 25-річний поляк викрав із депо трамвай, аби швидко перевозити пасажирів

2022-10-31 15:37

У польському місті Катовіце 25-річний хлопець викрав із депо трамвай вартістю сім мільйонів та такався, перевозячи пасажирів.

Как пише Polsatnews.pl, молодий чоловік дав трамваю номер неіснуючої лінії - 33 - і поїхав у бік сусіднього Хожува. Він зупинявся на зупинках і перевозив пасажирів, які нічого не підозрювали.

У Хожуві на транспортний засіб звернув увагу один із водіїв трамваїв. Його здивувала швидкість громадського транспорту та номер лінії. Про це він повідомив керівництву.

На заклики зупинитися викрадач не відповідав. Щоб зупинити трамвай, довелося тимчасово вимкнути всю тягову мережу. Чоловік затриманий, у нього не було прав на керування трамваєм. Затриманий був тверезий.