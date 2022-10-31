ВОЙНА В Украине В Украине введут новые графики отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" озвучили детали и инструкции

2022-10-31 21:00

В Украине с 31 октября введут новые графики отключения электроэнергии. Они будут плановыми: местную власть и облэнерго будут предупреждать об объемах электроэнергии, которую нужно сэкономить. Это позволит ввести график по конкретным адресам и соблюдать их. Но если Россия продолжит уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, графики могут сновать стать аварийными и продолжаться более 4 часов в сутки.

Об этом глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона. "Наша энергосистема, к большому сожалению, можно сказать, ранена, если ее сравнивать с живым организмом. Ей нужно больше покоя и меньше нагрузок, чтобы восстановить поврежденные линии, магистральные подстанции и поврежденные электростанции", – отметил он.

Графики должны быть плановыми. Их введут в новом формате: будут создавать списки потребителей, которых временно отключат от электроэнергии. График не ввели на выходных, поскольку объемы потребления были сокращены и удалось обойтись без этого.

Всех благ цивилизации украинцы могут себя не лишать. Людям достаточно не включать свет в пустых помещениях, пользоваться не более чем одним энергоемким прибором одновременно, а также пользоваться утюгом, стиральной машиной, сушилкой после 23:00 часа, когда нагрузка на энергосистему спадает.