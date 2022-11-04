ВОЙНА В Украине ЕС выделит Украине 25,5 млн евро и даст оборудование для восстановления энергосистемы

2022-11-04 08:26

Европейский Союз выделит Украине 25,5 млн евро для поддержки энергосистемы, а также предоставит энергооборудование. Соответствующее решение было принято Еврокомиссией, сообщается на официальном сайте организации.

Кроме того, в ЕС призвали увеличить поддержку энергетического сектора Украины.

"роССия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это коснулось 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ближайшие дни Европейская комиссия совместно с Министерством энергетики начнет целевую кампанию по мобилизации дальнейшей поддержки.