ВОЙНА В Украине путин всех переиграл: Швеция и Финляндия разместят у себя ядерное оружие

2022-11-03 21:30

Швеция и Финляндия не будут отказываться от размещения на их территории баз или ядерного оружия НАТО после присоединения к альянсу. Об этом заявили глава Вооруженных сил Швеции Микаэль Байден и премьер Финляндии Санна Марин.

Об этом сообщает Iltalehti.

По словам Байдена, Швеции лучше на начальном этапе воздерживаться от каких-либо оговорок относительно сотрудничества в области ядерного оружия. «Проведение красных линий еще до того, как мы станем членом НАТО, только создает препятствия и трения», — отметил он.

Финский премьер Санна Марин также заявила, что не должно быть «никаких предварительных условий» для ее членства в НАТО.

Известно, что Финляндия, и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение россии в Украину. Законопроект о потенциальном членстве в НАТО, который финское правительство внесет на рассмотрение парламента, не предусматривает каких-либо отказов от ядерного оружия.

В беседе с газетой источники в министерстве обороны сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле дали НАТО «обязательство» не добиваться «ограничений или национальных оговорок», если заявка Хельсинки будет принята.

Инсайдеры внешней политики считают, что это означает, что ядерное оружие НАТО может пройти через территорию Финляндии или базироваться на ней. Кроме того, нет никаких ограничений на размещение баз НАТО в стране.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Швеции и экс-министр обороны Петер Хультквист предложил создать объединенную армию Норвегии, Финляндии и Швеции, чтобы защитить территории Северного Калотта.

Речь идет о землях, расположенных к северу от Северного полярного круга.

«Мы серьезно настроены в НАТО сделать все, что от нас зависит для качественного планирования в Скандинавии. И очень важной задачей будет координация Вооруженных сил Швеции, Норвегии и Финляндии на севере Скандинавского полуострова, чтобы на практике эти силы могли функционировать как единая армия», — подчеркнул глава комитета.

Хультквист добавил, что шведские военные могли бы защищать границы Финляндии с россией, поскольку «это общая ответственность».

«НАТО — это коллективная ответственность, в Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг-другу. Мы уже планируем кое-что совместно с Финляндией, поскольку Россия будет серьезной проблемой для Запада и в дальнейшем», — резюмировал он.