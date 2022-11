ВОЙНА В Украине Не просто "эвакуация": войска рф могут создавать условия для уличных боев в Херсоне – ISW

2022-11-06 20:00

Российские оккупационные войска продолжают выводить некоторые подразделения с северо-запада Херсонской области, но пока неясно, будут ли они сражаться за облцентр. Вероятно, захватчики могут создать условия для уличных боев в Херсоне.

Для этого враг проводит принудительную эвакуацию населения, которая может и не указывать на немедленный вывод оккупантов из города. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне, 3 ноября, херсонский "гауляйтер" Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска "скорее всего уйдут на левый (восточный) берег" Днепра, призвав мирных жителей эвакуироваться из Херсона "как можно быстрее".

Известно, что оккупанты ведут подготовку запасных позиций на левом берегу реки, продолжая занимать оборонительные позиции северо-западнее облцентра и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы, несмотря на заявление Стремоусова. А некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные войска и морская пехота, продолжают действовать на правом (западном) берегу Днепра.

"Именно их полный вывод из северной части Херсонской области будет более четким показателем того, что российские войска не будут сражаться за Херсон или населенные пункты на правом берегу", – считают в ISW.

Стремоусов также выдвинул гипотезу о вероятности уличных боев в Херсоне и на севере области в ближайшие две недели. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что он ожидает некоторых боев за город, несмотря на его комментарии об "эвакуации".

Отмечается, что этот приспешник оккупантов также является ненадежным источником информации – он постоянно делал противоречивые заявления и эмоционально реагировал на события. Так, его публичные высказывания могут быть омрачены личными опасениями потерять свое положение в оккупационном так называемом правительстве.

Вместе с тем в ISW подчеркнули, что украинские и российские источники также широко обсуждали сообщения о закрытии некоторых блокпостов оккупантов в окрестностях Херсона, краже городских памятников и снятии триколора РФ со здания Херсонской областной администрации как индикаторы продолжающегося вывода российских войск из города.

Некоторые росСМИ утверждали, что российские "официальные лица" сняли флаг, потому что оккупационная администрация переехала в Геническ на границе с Крымом.

Хотя перемещение "правительства" Херсонской области может свидетельствовать о том, что войска РФ готовятся покинуть Херсон, оно в равной степени может указывать на то, что они создают условия для городских боев внутри города.

"Подобные сообщения могут появиться в ближайшие дни, учитывая продолжающуюся принудительную эвакуацию мирных жителей как с правого, так и с левого берегов Днепра, но они могут не указывать на немедленный вывод оккупантов из Херсона. Расположение российских воздушно-десантных войск остается лучшим индикатором намерений России", – объяснили военные аналитики.