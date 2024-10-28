ВОЙНА В Украине Боевые потери рашистов приблизились к отметке в 700 тысяч человек

2024-10-28 13:32

Украинские военные за сутки уничтожили 1680 российских оккупантов. Общие боевые потери рашистов по состоянию на 28 октября ориентировочно составили около 690 720 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За все время войны ликвидировано: