Боевые потери рашистов приблизились к отметке в 700 тысяч человек
2024-10-28 13:32
Украинские военные за сутки уничтожили 1680 российских оккупантов. Общие боевые потери рашистов по состоянию на 28 октября ориентировочно составили около 690 720 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За все время войны ликвидировано:
- танков - 9120 (+7)
- боевых бронированных машин - 18395 (+40)
- артиллерийских систем - 19872 (+51)
- РСЗО - 1240
- средств ПВО - 984
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17867 (+68)
- крылатых ракет - 2625
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 27660 (+100)
- специальной техники - 3556 (+14)
- керченских мостов - 1