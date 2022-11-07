ВОЙНА В Украине Оккупанты в Мелитополе начали активно промывать мозги детям и молодежи

2022-11-07 10:26

Оккупанты в Мелитополе милитаризируют детей - воспитывают из них верноподданных террористического государства. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях. В школах учат по русским учебникам, где история переписана по методичкам КГБ. Старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "добробатах", - сообщает Федоров.

Кроме того, сообщается, что на базе фейкового "университета" формируются отряды "Юнармии" - организации, действующей под крылом минубийтв эрефии и готовящей будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб.

"Пропаганда войны - это уголовное преступление. А пропаганда войны среди несовершеннолетних - это преступление против человечества", - отмечает мэр Мелитополя.