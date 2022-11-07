ВОЙНА В Украине документ Смерть врагам: В Украине "демилитаризовано" уже минимум 76 тысяч оккупантов

2022-11-07 11:33

Общие боевые потери рашистских войск в Украине с 24 февраля ориентировочно составили около 75930 (+490) человек (в скобках данные за последние сутки). Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме живой силы уничтожена военная техника противника:

танков - 2765 (+7)

боевых бронированных машин - 5611 (+10)

артиллерийских систем - 1781 (+5)

РСЗО - 391 

средств ПВО - 202 

самолетов - 277 

вертолетов - 260 

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1465 (+3)

крылатых ракет - 399 

кораблей /катеров - 16 

автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7)

специальная техника - 155 

крымских мостов - 1 

Вся Украина будет освобождена! Слава Украине! Смерть врагам! 

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