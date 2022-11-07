Общие боевые потери рашистских войск в Украине с 24 февраля ориентировочно составили около 75930 (+490) человек (в скобках данные за последние сутки). Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Кроме живой силы уничтожена военная техника противника:
танков - 2765 (+7)
боевых бронированных машин - 5611 (+10)
артиллерийских систем - 1781 (+5)
РСЗО - 391
средств ПВО - 202
самолетов - 277
вертолетов - 260
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1465 (+3)
крылатых ракет - 399
кораблей /катеров - 16
автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7)
специальная техника - 155
крымских мостов - 1
Вся Украина будет освобождена! Слава Украине! Смерть врагам!