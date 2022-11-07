ВОЙНА В Украине "Укрэнерго" начало плановые и аварийные отключения в Киеве и 7 областях

2022-11-07 16:00

 

НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.

Отключения коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

Также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может пропадать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

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