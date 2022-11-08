ВОЙНА В Украине документ Внаслідок збройної агресії рф загинуло 430 дітей, ще 827 зазнали поранень

2022-11-08 13:35

430 дітей загинуло та 827 поранено внаслідок збройної агресії рф: жахлива інфографіка від ювенальних прокурорів.

Найбільше постраждало дітей у:

- Донецькій області - 420,

- Харківській - 263,

- Київській - 116,

- Миколаївській - 77,

- Запорізькій - 70,

- Чернігівській - 68,

- Луганській - 64,

- Херсонській - 58,

- Дніпропетровській - 31.

Також повідомляється, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.