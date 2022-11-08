ВОЙНА В Украине документ Внаслідок збройної агресії рф загинуло 430 дітей, ще 827 зазнали поранень

2022-11-08 13:35

430 дітей загинуло та 827 поранено внаслідок збройної агресії рф: жахлива інфографіка від ювенальних прокурорів.

Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 420,
- Харківській - 263,
- Київській - 116,
- Миколаївській - 77,
- Запорізькій - 70,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 64,
- Херсонській - 58,
- Дніпропетровській - 31.

Також повідомляється, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

subscriber subscriber

Еще по теме

Благодійний фонд Ірина Зайцевої привітав дітей-біженців з Днем захисту дитини

2022-06-01 18:12

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Макрон выступил за переговоры с рф, но с условием

2022-11-08 17:30

роССияне могли применить химические гранаты в Донецкой области - СтратКом

2022-11-08 17:00

Зеленский: Украина получила новые системы ПВО. Двигаемся к 100% защите неба

2022-11-08 16:30

Ситуация для роССиян в Павловке, вероятно, ужасна - Институт изучения войны

2022-11-08 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Макрон выступил за переговоры с рф, но с условием 2022-11-08 17:30
роССияне могли применить химические гранаты в Донецкой области - СтратКом 2022-11-08 17:00
Зеленский: Украина получила новые системы ПВО. Двигаемся к 100% защите неба 2022-11-08 16:30
Ситуация для роССиян в Павловке, вероятно, ужасна - Институт изучения войны 2022-11-08 16:00