430 дітей загинуло та 827 поранено внаслідок збройної агресії рф: жахлива інфографіка від ювенальних прокурорів.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 420,
- Харківській - 263,
- Київській - 116,
- Миколаївській - 77,
- Запорізькій - 70,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 64,
- Херсонській - 58,
- Дніпропетровській - 31.
Також повідомляється, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.