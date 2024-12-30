ВОЙНА В Украине Стало відомо, скільки дітей загинуло та зникло за час вторгнення рашистів в Україну

2024-12-30 10:27

З початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну загинули 596 дітей, 1727 були поранені й 1937 зникли безвісти. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що в Україну повернуто 388 із 19,5 тис. депортованих до рф дітей.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 138 348 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України воєнних злочинів окупантами та їхніми спільниками.

Із них 122 553 - за статтею воєнні злочини, 9318 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 4234 - колабораційна діяльність, 270 - державна зрада.