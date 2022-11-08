ВОЙНА В Украине Графики отключения света могут стать комфортнее со следующей недели, - "Укрэнерго"

2022-11-08 19:30

Массированные удары РФ по энергосистеме Украины вызвали проблемы в электроснабжении в ряде регионов, из-за чего применяются плановые и аварийные отключения, идут ремонтные работы. Со следующей недели отключений может стать меньше, если не будет новых вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, наиболее сложная ситуация после 5 российских массированных ракетных ударов сложилась на северо-востоке Украины, в частности в Киевской и Харьковской областях.

Так, в этих регионах помимо графиков плановых почасовых отключений приходится применять дополнительные аварийные, чтобы сбалансировать энергосистему.

Дефицит именно в этих регионах превышает 1000 мегаватт, но в течение дня он меняется.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе - Харьковской, Полтавской и Сумской областях... Я думаю, что нам всем, потребителям в этих регионах нужно потерпеть несколько дней, при условии что не будет обстрелов, для того, чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными", - рассказал Кудрицкий.

В "Укрэнерго" отмечают, что на этой неделе энергетикам "придется еще поработать" и при условии отсутствия новых ракетных обстрелов удастся улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны.

Он отметил, что в настоящее время ключевой задачей "Укрэнерго" является ремонт магистральных сетей в центральном и северном регионе, чтобы можно было передать туда необходимые объемы мощности от электростанций из других областей.

Это позволит устранить необходимость применения ограничения потребления электроэнергии, добавил Кудрицкий.

Глава правления "Укрэнерго" также обратил внимание, что местные власти и энергетики "понимают все сегодняшние риски и готовятся к худшим сценариям, вероятность которых зависит от интенсивности ракетных обстрелов".

Ранее в НЭК "Укрэнерго" проинформировали, что в течение суток 8 ноября запланированы отключения в ряде областей, при это аварийных отключений пока не предвидится.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ может готовить новые массированные удары по энергообъектам Украины.