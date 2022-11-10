ВОЙНА В Украине Великобритания передаст ВСУ современные наборы отдыха в условиях зимы и палатки с обогревом

2022-11-10 10:27

Великобритания направит для украинских военных наборы для сна в холодных условиях и палатки с обогревом. Об этом сказал британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает Укринформ.

"Учитывая скорое приближение зимы, это оборудование позволит ВСУ эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев. Вместе с учебной программой и предоставлением летальной помощи, это демонстрирует нашу приверженность обеспечению того, что обычный украинский солдат – хорошо обученный и качественно обеспеченный, и имеет высокие шансы бороться и определять собственное будущее", – сказал Уоллес.

Всего в новый пакет британской помощи войдет 12 тыс. зимних наборов для сна и 150 палаток с обогревом. Также до середины декабря Украина получит 25 тыс. комплектов зимней одежды.

Отмечается, что это оборудование будет предоставлено в дополнение к 7 тыс. комплектов одежды, которые получат украинские военные, обучающиеся в Великобритании.